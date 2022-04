Jean Michel MICHOU

MET, Master Easy Team, expert en Marketing Direct dédié aux TPE, commerçants, artisans et professions libérales, via des solutions de fidélisation/communication et de développement de la clientèle sur smartphone et web, à des prix "low cost" adaptés à leurs activités et à leurs besoins.



Concept/Mission

Permettre aux TPE de bénéficier des mêmes outils de com que les grandes enseignes mais à des coûts abordables pour:

- communiquer en temps réel

- fidéliser et développer la clientèle

- permettre de réserver/acheter/payer en ligne

- fournir un accès rapide grâce à la géolocalisation

- communiquer de manière interactive entre commerçant/client

En résumé, proposer une communication 100% efficace, 0 défaut, réactive et génératrice de CA supplémentaire et de valeur ajoutée tant sur le fond de commerce que sur l'image de marque.



MET développe sur toute l'Europe Francophone, son réseau de partenaires en licence de marque.

De nombreuses opportunités sont proposées pour développer activement un concept en plein essor répondant pleinement aux besoins des clients TPE, PME, en respectant leur budget actuel tout en offrant LA solution la plus rentable et pérenne actuellement possible.



Contact:

jm michou

met@abcpartenaires.com