Jean Michel MICHOU

Confiez nous la réalisation de vos:

Diagnostic ACCESSIBILITE, Déclaration Ad'AP, Demande de dérogation, DAT, Demande d'Autorisation de Travaux…

et bénéficiez GRATUITEMENT d'une formation Risques Routiers ou ECO Conduite

Tous les détails sur: https://abcpartenaires.jimdo.com



Notre expertise première, Le Désenfumage et la Ventilation Naturelle Contrôlée…

Pour tous les professionnels du bâtiments, architectes, maîtres d'oeuvre, menuisiers, métalliers, nous vous proposons des solutions d'aération naturelle et de désenfumage, DENFC en façade et toiture, dans le cadre des règlementations en vigueur, pour tout type de bâtiments, ERP, commerce, lieu de travail, …, et pour le désenfumage et la Ventilation Naturelle Contrôlée des cages d'ascenseurs dans le cas de bâtiments HPE/THPE…, où l'on doit conserver l'étanchéité des locaux en plus de ventiler la machinerie.

Je recherche des professionnels, acteurs dans ces domaines, pour leur proposer notre expertise lors de leur élaboration et/ou réponse à appels d'offres, depuis la prescription de solutions économiques et techniques pérennes, jusqu'à la fourniture des matériels normalisés EN 12101-x et NF S 61937++…

Toutes énergies, mécanique, pneumatique et surtout électrique, sur châssis Bois, PVC ou Alu, avec possibilité de fabrication des menuiseries par vos soins…



Nous pouvons vous accompagner également dans le choix et la fourniture de solutions de contrôle d'accès électronique, en autonome ou en radio ne nécessitant pas de câblage des portes. Ceci s'adaptant parfaitement aux contraintes économiques et techniques lors de rénovations, réhabilitations ou extensions de bâtiments, même sur des configurations multi-sites…

En complément, je souhaite promouvoir les solutions de Masquage Sonore proposées par mon partenaire SoundDirections, afin de garantir une parfaite confidentialité des échanges dans les espaces professionnels ouverts ou fermés, et un confort de travail préservé dans les bureaux ouverts, surtout depuis l'avènement du compte pénibilité.



