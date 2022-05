Valérie TERRASSON

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Pré-étude, analyse des besoins, rédaction cahier des charges.

Réalisation de la maîtrise d’œuvre : Analyse, conception. tests, recette et mise en production.

Rédaction des documentations.



Création de systèmes de flux fonctionnels et techniques entre plusieurs systèmes d’information.

Mise en place d’un DataWareHouse.



ERP JDE Entreprise One

Outils décisionnels IBM Cognos TM1, Latitudes, Qlick View

Solutions fonctionnelles Klee Sales (SFA/CRM), Logidrive (WMS), Notilus (Notes de frais), DimoMaint (SAV)



Sur base de données ORACLE, création et maintenance d’objets : Procédures stockées, fonctions,

triggers, scripting (Sql, PL/Sql).

Outil base de données Toad.

Connecteur ETL pour la synchronisation des données : Talend.



Solutions d'ordonnancement Dollar Universe.

Outils de maquettage Generix, Vigilens, NER JDE.

Echange de données Média-Contact.



Mes compétences :

Management

QlikView

Gestion de projets

JD Edwards

Latitudes

PL/SQL

Toad pour Oracle

Oracle Database

Informatique Décisionnelle BI