Jean-Michel MOCHO

Profil atypique, autodidacte, passionné des logiciels libres dans toutes ses composantes ( OS, applications liées au monde professionnel , monitoring, supervision, GED, partage des connaissances, Wiki, ...), je cherche plutôt un emploi dans ce domaine.



J'ai également des compétences dans le monde Microsoft (Windows Server, SQL Server, Active Directory,...).



Mes atouts :

- des expériences métiers du SI : technicien, administrateur systèmes;

- des expériences dans le domaine du développement;

- un savoir-faire dans la résolution d'incidents et dans le débogage d'application;

- une curiosité et une ténacité me permettant de proposer des solutions pour mon entreprise;



Mes domaines de compétences privilégiés :

- la supervision (Centreon, Nagios, Nagvis, etc..);

- l'intégration de systèmes hétérogènes (Linux, Windows, Mac);

- le développement de scripts en Perl, Bash, PowerShell;

- le développement d'application PHP (sous IIS et Linux);



Mon objectif :

Partager mes compétences dans le domaine de l'open source et plus particulièrement autour de la supervision.





Mes compétences :

Réseaux informatiques

Administration système

Administration de bases de données

Développement informatique

Supervision