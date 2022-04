Jean Michel MONNOIS

Issu du secteur transport où j'ai débuté comme conducteur en transport de personnes dans le domaine du tourisme pendant sept années, je suis entré à l'AFT en 1989 comme animateur de formation, puis en 1992 j'ai évolué vers le poste de Chargé du Développement de la Formation, pour accéder en 2002 au statut de Délégué Régional auprès des Institutions et de la Profession, et Conseiller Régional Emploi Formation en Haute Normandie.

Depuis septembre 2014, j'ai en charge l'ensemble du territoire Normand en tant que Délégué Régional et suis donc en charge des relations institutionnelles et professionnelles régionales.



Mes compétences :

Relationnel

Sport