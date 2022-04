Jean-Michel MOSZKOWIEZ

Directeur d'Elixir Vitaë, société spécialisée dans le conseil et la formation des équipes dirigeantes et opérationnelles.

Nos intervenants sont certifiés aux outils d'évaluation TTI Success-Insights (DISC, WPMOTS, PTSI, Intelligence Emotionnelle).

Nous aidons les managers, les commerciaux et les équipes opérationnelles à renforcer leur efficacité relationnelle et leurs qualités de leadership.

Nous intervenons, en Français et/ou en Anglais, auprès de PME et de grands groupes internationaux en France et sur l'ensemble des zones francophones et anglophones de votre organisation.

Sous la forme d’intra-entreprise, de projets "blended", et/ou d'accompagnement (individuel ou d’équipe), nos programmes s’adaptent pour répondre à vos exigences d’organisation et objectifs de développement.

5 bonnes raisons de travailler avec nous :

- du sur-mesure orienté vers des résultats visibles;

- des méthodes simples et faciles à appliquer;

- une animation exigeante et bienveillante;

- des sessions dynamiques et stimulantes;

- une relation constructive avec nos participants...



Mes compétences :

Certifié DISC

Droit du travail

Négociation

Accompagnement du changement

Management de projets

Ingénierie RH

Gestion de projet

Gestion des connaissances

PEDAGOGIE-INGENIERIE