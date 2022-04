Jean-Michel MOULIS

Gérant de la société ING FONCIER (TOULOUSE) depuis 2008. Spécialisé dans le très petit lotissement et groupé d'habitations.

Associé depuis 2013 chez DELELIS PROMOTION qui développe le montage d'opération immobilière clés en main pour des promoteurs régionaux et nationaux et la réalisation de petite opérations de promotion immobilière sur des terrains que nous détenons en fonds propres.

Ouvert à toutes propositions de partenariat dans ces domaines d'activités.



Mes compétences :

Développement de partenariats

Gestion de projet

Partenariat public privé

Immobilier

Aménagement urbain

Construction

Promotion