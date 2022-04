Jean-Michel MUZARD

Www.ag2rlamondiale.fr

Mon métier, ma passion :

- Entretenir une relation de proximité avec les professionnels (dirigeants salariés, travailleurs non salariés, artisans, commerçants, professions libérales...)

- Réaliser un diagnostic complet de leur situation et/ou celle de l'entreprise

- Accompagner les clients dans le pilotage de leurs projets personnels et professionnels

- Élaborer des stratégies personnalisées dans les domaines de la protection sociale et patrimoniale : Prévoyance, Retraite, Épargne et Santé

- Travailler en synergie avec les conseils des chefs d’entreprise (experts-comptables, avocat d'affaires, notaires...)





Mes compétences :

Assurances

Protection Sociale

Management

Finance

Épargne retraite

Optimisation de la rémunération