Jean-Michel NACHEZ

Expert-comptable

Gérant de la SARL NeogeS (société d'expertise-comptable)



Situé à Lille et à Quesnoy sur Deûle, neoges est un cabinet d’expertise comptable à taille humaine qui entretient une relation de proximité privilégiée avec ses clients. La réactivité est au cœur de la politique stratégique du cabinet : neoges assure à ses clients des réponses adaptées aux questions qui lui sont posées dans les délais les plus brefs.



Ses clients sont principalement constitués de TPE/PME de tous secteurs d'activité évoluant sur le marché local, régional, national ou international. Ils sont le plus souvent implantés en Métropole Lilloise, en Flandres intérieures ou dans le Pas-de-Calais, mais aussi en région parisienne.



En parallèle de ses activités traditionnelles, neoges a développé des compétences spécifiques au secteur du bâtiment et des travaux publics (bureaux d’études et d’ingénierie, entreprises de BTP, négoces de matériaux spécialisés etc…).



Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, neoges a mis en place des offres de services packagées qui assurent une totale transparence des honoraires.



Pour accompagner les porteurs de projet dans leur démarches de création d'entreprise, neoges propose également un pack "spécial création" qui permet en 9 étapes d'assurer la mise en oeuvre rapide du projet et son suivi dans le temps par la mise en place d'indicateurs de gestion adaptés.



Mes compétences :

Expert comptable