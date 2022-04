Jean-Michel NDOUMBE EBOULE

La gestion de la paie et l'administration du personnel sont des domaines dans lesquels je m’épanouis le mieux, en me mettant au service des autres, en étant à leur écoute, en prévoyant, en encadrant, en faisant évoluer, en veillant au développement personnel des salariés. Je tire ma motivation et mon plaisir dans la satisfaction des autres. De plus, c’est un domaine dans lequel l’honnêteté, l’humanité, la disponibilité, l’écoute et l’adaptabilité sont requises.



Mes Domaines de Compétences



GESTION DE LA PAIE

•Collecte, saisie et vérification des éléments variables de la paie

•Traitement de la maladie et des arrêts de travail

•Assurer le suivi des dossiers individuels auprès des organismes sociaux (affiliation et radiation)

•150 paies



GESTION DU PERSONNEL

•Déclaration Unique d’Embauche

•Contrôle et déclaration des cotisations sociales

•Elaboration du tableau de bord d’effectifs et mise à jour du registre du personnel

•Suivi des heures de présence, d’absence et supplémentaires

•Calcul des droits de congés et saisie des congés

•Logiciels de Paie : GXP , HR ACCESS, CCMX, IRIS



Mes compétences :

Administration du personnel

Paie