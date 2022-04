Jean-Michel NEAU

Vous souhaitez apporter à votre organisation une nouvelle dynamique pour consolider ou confirmer les performances de vos équipes ?



Mon parcours dans la mise en œuvre des systèmes de management de la qualité devrait vous intéresser



Mes valeurs :

Dans un monde en perpétuel mouvement, je reste fondamentalement persuadé que l’excellence est le fruit d’un travail d’écoute et d’une prise en compte des attentes de l’environnement de l’entreprise. Plus que jamais, une approche pragmatique des activités de l’entreprise permet de fixer les leviers pérennes de la performance de ses processus et de ses équipes.



Mon approche :

Avec la mise en œuvre des nouvelles normes de management de la qualité, sécurité et santé du travail et environnement, nous avons l’opportunité de revitaliser tous les domaines d’activité de l’entreprise, et ce en agissant directement sur les vecteurs de compétitivité. Nous allons pourvoir développer l’agilité de nos équipes, réduire nos coûts en maîtrisant nos risques.



Ma méthodologie :

Pour agir, il faut comprendre les interactions et la cohérence de l’organisation en place à travers une analyse globale.



o Basé sur une période significative pour pouvoir écouter les acteurs majeurs de l’entreprise, nous allons identifier et partager les orientations stratégiques à déployer au sein de l’organisation.



o Avec la valorisation du rôle des pilotes des processus, nous pourrons donner du sens à l’animation et à la mise en place des actions et des bonnes pratiques sur les principaux domaines de l’entreprise à développer.



o Grâce à l’efficience des actions engagées, nous pourrons interagir au niveau des résultats du tableau de bord de l’entreprise, et mesurer le niveau de performance acquis.



Qui suis-je ?

Passionné, Impliqué, avec plus de 15 ans d’expérience au service du management de la performance d’organisation pluridisciplinaire multisite, je possède une expertise dans le déploiement des systèmes de management qualité, sécurité et environnement. Homme de terrain pragmatique, j’ai besoin du contact avec les opérations et les équipes de l’entreprise.



Mes compétences :



- Etude et analyse du contexte de l’organisation

- Management de système qualité / sécurité / Environnement

- Définition et optimisation des organisations

- Définition et pilotage du planning qualité / santé / sécurité

- Mise en application des normes de management en entreprise

- Méthodologie des réalisations des audits de système de management

- Certification Iso des systèmes de management des entreprises



Organisation d'entreprise

Management

Leadership

Gestion de projets internationaux

Qualité produit

Qualité client

Management de la qualité

Audit qualité

Normes Qualité

Audit

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 14001 Standard

Prise de décision

Organisation du travail

Esprit d'initiative

Développement durable

Persévérance

Développement commercial

Gestion des ressources humaines

Synthèse

Méthodique

Pragmatique

Passionné

Gestion commerciale

Efficacité

Iso 9001

Gestion de la performance

Impliqué

Certification ISO 9001

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Iso 19011

Iso 14001

Rigueur

Adaptabilité

Iso 45001

Iso 17025

Iso 26000

Systeme de management QSE