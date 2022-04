Jean-Michel NICOLAÏ

Mon parcours au sein d'entreprises informatiques françaises et américaines, et sans doute ma formation initiale d'Ingénieur des Mines, m'a permis de développer plusieurs pôles d'expertise dont, entre autres : le business development à l'international, la direction de projets complexes internationaux et le marketing des progiciels.

Grâce à ces acquis, j'ai pu créer ma propre entreprise en 2003 pour faire du conseil en informatique puis me lancer dans un nouveau projet de création plus ambitieux en 2009 avec l'aide de plusieurs asssociés et des structures d'aide à l'innovation de la région grenobloise.



Le côté international de toutes ces entreprises, allié à mes envies régulières d'expatriation, m'a aussi permis de poser longuement mes valises dans plusieurs pays, de la Tunisie aux USA, de l'Algérie au Vietnam... en plus de voyages fréquents en Europe de l'Ouest et du Nord, plus classiques.



Mes compétences :

Déploiement International

GMAO

RFID

Business development

ZigBee

Microsoft .NET

Maintenance

RF