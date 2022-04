Jean-Michel NICOLAS

Bonjour,



Mes derniers postes occupés depuis 10 ans sont chef de projet, ingénieur système et responsable d'affaire.



Mes domaines d'actions et de prédilections sont les développements de systèmes électroniques.



Auparavant, j'ai assuré les fonctions de responsable technique en électronique et traitement du signal et aussi chef de projet dans les télécommunications (Alcatel Telecom et ascom)



J'ai aussi développé plusieurs modules électronique chez Alcatel Space pour le satellite HELIOS 2.



Deux années en tant que formateur dans un organisme professionnel m'ont appris à formuler clairement mes demandes et à être à l'écoute des autres.



Mes compétences :

Électronique

Gestion de projet

Traitement du signal

Ingénierie

Appels d'offres

Ingénierie système

Ingénieur D'affaire