Jean-Michel NICOLAS

Compétences clés :

• Définir et décliner la stratégie en objectifs opérationnels et planifier les plans d’action

• Animer et fédérer les équipes autour de projets

• Construire un projet d’entreprise avec les services supports

• Anticiper et analyser les résultats

• Détecter les potentiels

• Gérer et analyser les comptes de résultats

• Mettre en place une veille concurrentielle





Mes compétences :

Vente

Performance

Management

Chaussures

Développement

Management de transition

Retail

textile

Audit. Retail commerce vente management p