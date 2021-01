Stephane PEYROT

Responsable regional



Je me réalise dans le management des hommes et la conduite , le pilotage de projets dans la distribution.

Dans mes choix professionnels , je continue à privilégier la dynamique et la synergie des équipes autour de projets et de valeurs managériales fortes .



Leadership,enthousiasme,intégrité,fidélité mais aussi l innovation et le gout de la performance sont autant d'atouts qui m'ont permis de réussir à mes différentes fonctions et susciter l'adhésion de mes équipes .



Mes compétences :

Dynamique commerciale

Recrutement

Formation

Management

Conduite de projets

Chaussures

Merchandising

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Analyse budg�taire