Jean Michel NION

La Société Télé Réseau , dont l'origine NION est présente sur ANGERS depuis plus de 98 ans ( création 1921 ) , dans toutes les solutions des Courants Faibles ( CFA ) que sont :

La Télévision collective Hertzienne et Satellite , l'Interphonie et le Contrôle d'Accès , la Vidéo-sécurité ,la sonorisation, les réseaux Téléphonie , fibre optique FTTH , les câblages informatique et IP , les réseaux IT , ainsi que le Wifi et Wimax

Pour assister notre clientèle nous intervenons sur les installations de détecteurs de fumées (DAAF)

Nous intervenons depuis l'étude , la réalisation jusqu'à la maintenance de tous ces réseaux et ceci dans le cadre de l'éco-responsabilité

La Base de la qualité de nos services sont les fondements de notre stratégie pour l'évolution et le développement de notre société



Vice président Fibre Optique d'ANITEC (ex S2ICF) , organisme professionnel qui regroupe les intégrateurs et installateurs des Courants Faibles dans les principaux métiers suivants :

installation et intégration d'antennes de télévision , réseaux communiquant , de FTTH , de réseaux IT , de domotique , d'interphonie et contrôle d'accès , de vidéo-sécurité , de téléphonie , d'audiovisuel multimédia , de sonorisation , d'IPTV , de signalétique



Fédération du Bâtiment : FFB 49 dans la section Electricité Courants Faibles



Mes compétences :

Gestion de projet

Sens du contact