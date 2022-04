Jean Michel ORZECHOWSKI

Après une carrière passée au sein de l'armée de l'air en tant que chef d’équipe en maintenance avion sur Mirage F1 et Mirage 2000, je me suis formé au fur et à mesure des années écoulées, au Dessin Assisté par Ordinateur (Autocad) et à l'utilisation des matériaux composites.

Passionné par ces techniques, notamment dans la lutherie, j’ai finalement formulé le projet de la création de mon activité de fabricant d’étuis de transport d’instruments de musique et de pièces de lutherie.

J’ai également acquis de solides bases de sculpture, dorure et marqueterie au sein de l’Ecole Supérieure d'Ebénisterie d'Avignon.







Mes compétences :

Autocad

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Composites

Conception

Conditionnement

Conditionnement d'air

DAO

DAO Autocad

Hydraulique

matériaux

Matériaux composites

Mécanicien