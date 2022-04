Jean-Michel OULLION

Spécialiste de la communication, du digital et du webmarketing bancaire.

Après avoir participé durant dix ans à l'aventure de l'Internet bancaire chez BNP Paribas côté particuliers, j'ai rejoint fin 2010 le versant Entreprises pour de nouvelles aventures dans la communication interne. Depuis novembre 2013, j'ai pris en charge la communication digitale marque et publicité pour la communication France.



Depuis 1995, j'ai également publié une quinzaine d'ouvrages chez plusieurs éditeurs.

Je suis passionné par l'écriture, la communication, le marketing, les technologies numériques (Net, jeux vidéo, produits Apple, réseaux sociaux, etc.), la Bourse, le rock et la culture générale sous toutes ses formes...



J'anime le hub des anciens du mastère médias de l'ESCP Europe. Si vous avez suivi cette formation, n'hésitez pas à me contacter pour nous rejoindre.



Recevant très régulièrement des demandes de mise en contact, je privilégie les personnes accompagnant leur demande au minimum d'un petit message et avec lesquelles je pourrais avoir des atomes crochus :-)



Pour finir, je suis en permanence à l'écoute du marché...



Mes compétences :

Responsable

Community management

Journalisme

Communication

Marketing

Médias

Réseaux sociaux

Internet

Gestion de projet

Cinéma

Presse