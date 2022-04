Jean-Michel PANOSSIAN

De profil créatif, mon métier est orienté depuis plus de 6 ans vers l'innovation des pratiques d'un grand service de santé au travail. Notamment sur les pratiques d'accompagnement des entreprises dans leurs démarches de prévention.

Je possède de bonnes connaissances sur les thématiques en lien avec la prévention (Troubles musculo-squelettiques (TMS), Risque chimique, Risques psychosociaux (RPS) , Evaluation des risques , ...).

Ayant développé de nombreux outils informatiques en lien avec mon métier, j'ai acquis des compétences en développements informatiques qui me permettent aujourd'hui d'avoir une autonomie importante dans l'innovation de nouvelles méthodologies de travail.



Mes compétences :

Autodidacte

Leadership

Développement informatique (vb6, vba, html, css, p

Recherche et dévellopement en prévention des risqu

Innovation et créativité

Management (équipes de 6 à 24 personnes)

Communication professionnelle (animation de groupe

Pilotage de projets (préventions, informatiques et