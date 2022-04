Jean-Michel LENOIR

Je travaille actuellement au département recherche et innovation du groupe ABMI. Je suis référent mécanique des fluides et optique. Je gère plusieurs projets de R&D.



Auparavant, j'ai travaillé sur une partie du projet ANR CAP (Camion Assisté par Pneumatique) sur lequel j'ai pu mettre à profit les compétences acquises durant ma thèse (mesures optiques et turbulences) sur un sujet en lien avec l'industrie.



J'ai fait une thèse de doctorat portant sur les "temps de cohérence temporelle de structures turbulentes porteuses de scalaire passif au sein d'une turbulence homogène quasi-isotrope".



C'est une étude expérimentale (turbulence de grille), employant des techniques de mesure optiques (Vélocimétrie par Images de Particules et Fluorescence Induite par Laser), reprenant les idées de Comte-Bellot et Corrsin (1971) sur la perte de cohérence des échelles spatiales d'une turbulence sans vitesse moyenne (qui n'est donc constituée que de fluctuations de vitesse) et les étendant à la perte de cohérence d'un champ de concentration.



Parallèlement à ce travail, j'ai participé au développement d'une installation d'Holographie Digitale pour pouvoir, à terme, être capable de faire des mesures des 3 composantes de vitesse dans un volume.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Optique

Latex

office

Labview

Davis

Matlab

CFD