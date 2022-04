Jean-Michel LENOIR

Situés entre St Malo et le Mont St Michel, Les Ormes vous accueillent dans un cadre de 200 hectares de nature exceptionnelle pour vos vacances en Bretagne.

J'y travaille depuis 2013 après une riche expérience au sein du groupe Four Seasons.



J'ai également fondé Bretagne Villa Intendance (http://www.villa-intendance.com ) , un service d'intendance de villas sur la Côte d'Émeraude.



Mon rôle au Domaine des Ormes est la gestion de l'Hôtel (45 chambres), la Résidence Hôtelière (36 appartements) et les 5 Gîtes. Mes valeurs sont: qualité de service, rigueur et bonne humeur!



Afin de préparer la nouvelle saison je recrute des réceptionnistes et réceptionnistes de nuit. C'est l'opportunité d'évoluer dans un cadre exceptionnel, pratiquer les langues étrangères et travailler dans une entreprise reconnue pour sa créativité.



Plusieurs canaux pour me contacter:

jeanmichel.lenoir@lesormes.com

Tel: 0299735340 / 060632088444