Jean Michel PARCÉ

Fils du Docteur Parcé , épicurien , défenseur des Appelations , j'ai baigné depuis ma plus tendre enfance , au milieu des plus illustres vignerons et cuisiniers de ce monde .



J'en ai tiré la plus grande leçon d'humilité , et le plus profond respect de la nature , et de l'humanité .



Membre de l'Académie Internationale des Vins , la réflexion du groupe , est de mesure ,dans un monde qui évolue très rapidement , gardien , traditionnaliste , avantgardiste aussi ,je ne rejète rien d'entrée , quoique vigilant au deumeurant , pourvu que la finalité soit sans dévience quant à une certaine éthique .



Une forme de purisme me direz vous , peut-être , mais à l'écoute d'autrui .



Mes compétences :

Moto

Nature

Vin

Viticulture