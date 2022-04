Jean Michel PEANT

Je suis distributeur indépendant. La société LR Healt & Beauty Systems distribue en vente direct des produits de grande consommation a fort taux de renouvellement. Je vous propose de mettre en place votre propre activité,soit par de la vente direct(revenu immédiat)pour un complément de salaire,soit par la mise en place d'un réseau de distributeurs tout en restant a votre domicile(revenu de carriére). Vous serez alors chargé de recruter,former,encadrer votre équipe ,et les aider a vivre de l'activité. Vous gerez votre planning et emploi du temps. Status VDI,assimilé salarié de la société LR (donc pas de charge a payer). Rémunération motivante.Formation et suivi individuel de qualité. Réseau Partner winner leader du marché. Soyer curieux,contacter moi.



