Jean-Michel PELLAN

Rentré à l'Union Financière de France en 1992 et fort de mes 20 années d'expériences , mon activité première est le Conseil auprès du particulier dans la gestion et la création de son patrimoine .

Lutter contre toutes les pressions fiscales tout en se protégeant et ses proches est ma devise ...



Oxygénez votre épargne et Patrimoine : un nouvel œil pour vous ...







Mes compétences :

Bancassurance

Fiscalité patrimoniale

SCPI

Immobilier locatif

SCI