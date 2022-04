Jean-Michel PENHOUET

Tout au long de mes expériences professionnelles, sur des postes de contrôle de gestion puis en tant que responsable administratif et financier, j'ai travaillé sur les différents axes de la finance (Budget, Reporting, Analyses, …)

Ceci m'a permis d'établir d’excellents rapports et une bonne communication avec les différents services impliqués.



Pour la société Boticinal; j'ai mis en place le budget 2017 à partir du réalisé 2016 sur les 4 entités du groupe (100 millions d'euros pour 2017).

En collaboration avec le secrétaire général et le groupe Rothschild, j'ai participé à la mission d'audit mené par KPMG et le cabinet Legal.

Cet audit avait pour but de permettre au fond d'investissement G-Square de participer au développement de Boticinal, à hauteur de 25 M€, sur le territoire national.

L’objectif étant de développer un parc de 70 pharmacies « grand format » d'ici 7 ans.



Pour la société Système U j'ai réalisé un budget base « 0 » afin d'affiner les coûts des services Marketing, Communication, Logistique et Direction Financière.



En parallèle, j'ai élaboré depuis plus de 15 ans, différents tableaux de bord afin de suivre le chiffre d'affaires, les coûts fixes et variables, ainsi que toutes les factures de prestations intra-groupe et les RFA.



Que ce soit chez Intersport pendant 10 ans et Boticinal sur 3 ans, j'ai collaboré avec les Commissaires aux Comptes afin de permettre la réalisation des travaux "post bilan".

Ma mission étant de coordonner la collecte et la vérification des différents documents de clôtures tels que les rapports de gestion et l'affectation du résultat.



Mon sens de l'organisation et mon esprit d'analyse, basés sur l'initiative, m'ont permis de postuler au poste de Responsable Administratif et FinancierT.

Je souhaite participer activement à votre développement en vous apportant mes compétences et mon dynamisme.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle des coûts

Gestion budgétaire

Analyse des flux

Chiffrage de prix de revient

ERP