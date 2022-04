Jean-Michel PEREIRA

Docteur et ingénieur en Génie Civil.



Chercheur en géomécanique, mes intérêts concernent les couplages thermo-hydro-chimio-mécaniques dans les géomatériaux (sols et roches). Mes recherches couvrent les aspects expérimentaux, théoriques et numériques.



Je coordonne plusieurs projets de recherche, à la fois amont et appliquée.



Quelques unes des applications de mes recherches :

- séquestration géologique du dioxyde de carbone (CO2),

- géotechnique offshore,

- remblais en zone inondable et interactions sol-atmosphère.



Mes compétences :

Cast3m