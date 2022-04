Jean - Michel PEREIRA

Pendant 15 années j'ai eu la chance de collaborer avec des marques prestigieuses de l'industrie du luxe à Paris en tant que Chargé des relations presse-publiques, de l'organisation des évènements et des opérations de marketing opérationnel, puis Responsable des Relations Presse et enfin Directeur de la Communication Internationale.



J'ai ensuite décidé de m'installer à Lyon.Après une expérience au Pôle emploi cadres, où j'ai pu me familiariser avec le tissu économique Lyonnais, j'ai rejoint la Maison ZILLI en 2011, en tant que Responsable de la Communication Internationale.



Fondée en 1965 par son Président Alain Schimel, ZILLI est une société française, familiale et indépendante. Son coeur de métier est le travail des peaux et le blouson de cir de luxe la pièce icônique des collections, 100% made in France. Les ateliers de Lyon, dans lesquels les performances techniques font écho aux valeurs de la Maison, perpétuent les métiers d’Art et les savoir-faire. Les peaux et les tissus parmi les plus exceptionnels vibrent sous les mains des artisans pour continuer d’écrire et de revisiter l’histoire. La Maison a reçu en 2011 le label d'Entreprise du Patrimoine Vivant. A ce jour ZILLI est présent dans plus de 30 pays à travers le monde avec un réseau de 64 boutiques et une centaine de points de vente multimarques.

zilli.fr - Facebook: ZILLIINTERNATONAL - Insta:ZILLI_Official.



