Jean-Michel PERENNEC

De formation Technique et Mécanique, c'est grâce à de riches expériences et rencontres possibles et offertes par les métiers de la Supply-Chain (Automobile, Electronique, Industrie) exercées aussi sur plan International que je me suis développé.

C'est aussi avec "curiosité" et enthousiasme que j'exerce et fais partager mon métier, en particulier dans les fonctions Achats, Méthodes et Techniques de la Supply-Chain et en particulier dans la logistique des transports...



Tout en étant à l'écoute et sensible aux innovations positives techniques et Environnementales et surtout contemporaines...



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion des achats

Management transversal

Processus Qualite

Logistique transport multimodale

Gestion des stocks et des approvisionnements

Supply chain management

Normalisation Environnementale et sécurité