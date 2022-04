Jean-Michel PERRARD

Je suis infographiste indépendant capable d’assurer la gestion globale d’actions de communication, de la conception à la mise en œuvre finale :

• Conception

• Création

• Graphisme/éxécution

• Suivi de fabrication





Mes atouts maîtres :

• Plus de 15 ans dans la communication médicale

• La créativité

• La flexibilité

• La réactivité

• et un interlocuteur unique, une tarification unique





Mes références :

Agences de communication

(Saatchi, DDB, Terre Neuve, ITI, All Blacks, Arsenal, Vivactis,…)

Institutions et sociétés savantes

(PHASIC M4, GFM, FNIM, INSERM, Atlanpole, Cancéropole Grand Sud Ouest…)

Laboratoires pharmaceutiques

(Abbott, Expanscience, Whitehall, Grünenthal, Lilly Vétérinaire, Madaus, Zambon…)



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Graphisme