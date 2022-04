Jean-Michel PERRIN

Ma carrière professionnelle se définit en deux étapes : commercial sédentaire et externe dans le domaine du négoce en bâtiment GO/SO, libre-service ,outillage, puis management et gestion de succursale. Professionnel confirmé, animé par un fort esprit d’équipe, orienté client, aujourd'hui, je veux relever les défis commerciaux qui me seront confiés.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lawson M3