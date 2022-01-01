Jean-Michel PERRIN

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Benteler
- Responsable d'ateliers
2011 - maintenant
Pendant 6 mois:Management d'ateliers (50 personnes) avec îlots de soudure MAG robotisé, centre d'usinage et assemblage
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Divers industries
- Missions de remplact de responsable
2009 - 2010
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YONNE DECAPAGE AUXERRE (89)
- RESPONSABLE D'ATELIER
2008 - 2009
MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES
MISE AU POINT D'UNE CHAINE DE PEINTURE EPOXY
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VALVE PRECISION LES ULIS (91)
- RESPONSABLE EMBOUTISSAGE
2007 - 2008
RESPONSABLE DE PRESSES HAUTES CADENCE ET JOINTAGE (50 PERSONNES)
NEGOCIATION ET ACHAT DE MATERIEL, PIECES DETACHEES (HORS MATIERE PREMIERE)
MISE EN PLACE ET FORMALISATION DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE MACHINES ET OUTILS
MISE EN PLACE D'INDICATEURS DE PRODUCTION
ORGANISATION DU DEMENAGEMENT DE L'ATELIER VERS UN SITE DE PRODUCTION PROCHE
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THYSSENKRUPP SOFEDIT
- RESPONSABLE UNITE AUTONOME DE PRODUCTION
Saint Barthélemy d'Anjou
2002 - 2007
2002-2005: RESPONSABLE EMBOUTISSAGE (160 A 250 PERSONNES EN 3X8 ET SD)
2005-2007: RESPONSABLE ASSEMBLAGE (160 PERSONNES)
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THYSSENKRUPP SOFEDIT
- RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE
Saint Barthélemy d'Anjou
2000 - 2002
FORMATION ET MISE EN PLACE DE CHANTIERS D'AMELIORATION CONTINUE : SMED,GRP, 5S, QRQC, MSP...
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THYSSENKRUPP SOFEDIT AMILLY (45)
- RESPONSABLE D'EQUIPE EMBOUTISSAGE
1998 - 2000
MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 60 PERSONNES
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SYSTEM SA. VILLENEUVE SUR YONNE (89)
- RESPONSABLE D'ATELIER
1992 - 1998
MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 30 PERSONNES
CONCEPTION (MISE A PLAT AVEC LES PLANS CLIENT OU DESSIN DE DESIGNER) ET REALISATION DE PROTOTYPES
PROGRAMMATIONS ET REGLEGES DE POINCONNEUSES ET PLIEUSES A CN
TRAVAIL SUR AUTOCAD
DEPANNAGE ET MAINTENANCE DES MACHINES D'ATELIER
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TUBAUTO
- TECHNICIEN METHODE ATELIER EMBOUTISSAGE
1991 - 1992
MISE EN PLACE AMELIORATION CONTINUE: PRODUCTIVITE, QUALITE, SECURITE
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TUBAUTO
- RESPONSABLE D'EQUIPE EMBOUTISSAGE
1989 - 1991
MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES
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Tubauto (Faurecia) Nogent sur vernisson (45)
- Technicien d'atelier EMBOUTISSAGE
1988 - 1989
MISE AU POINT D'UNE PRESSE TRANSFERT ET D'UNE GAMME D'OUTILS