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Jean-Michel PERRIN

ST GERMAIN DES PRÉS

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Benteler - Responsable d'ateliers

    2011 - maintenant Pendant 6 mois:Management d'ateliers (50 personnes) avec îlots de soudure MAG robotisé, centre d'usinage et assemblage

  • Divers industries - Missions de remplact de responsable

    2009 - 2010

  • YONNE DECAPAGE AUXERRE (89) - RESPONSABLE D'ATELIER

    2008 - 2009 MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES
    MISE AU POINT D'UNE CHAINE DE PEINTURE EPOXY

  • VALVE PRECISION LES ULIS (91) - RESPONSABLE EMBOUTISSAGE

    2007 - 2008 RESPONSABLE DE PRESSES HAUTES CADENCE ET JOINTAGE (50 PERSONNES)
    NEGOCIATION ET ACHAT DE MATERIEL, PIECES DETACHEES (HORS MATIERE PREMIERE)
    MISE EN PLACE ET FORMALISATION DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE MACHINES ET OUTILS
    MISE EN PLACE D'INDICATEURS DE PRODUCTION
    ORGANISATION DU DEMENAGEMENT DE L'ATELIER VERS UN SITE DE PRODUCTION PROCHE

  • THYSSENKRUPP SOFEDIT - RESPONSABLE UNITE AUTONOME DE PRODUCTION

    Saint Barthélemy d'Anjou 2002 - 2007 2002-2005: RESPONSABLE EMBOUTISSAGE (160 A 250 PERSONNES EN 3X8 ET SD)
    2005-2007: RESPONSABLE ASSEMBLAGE (160 PERSONNES)

  • THYSSENKRUPP SOFEDIT - RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE

    Saint Barthélemy d'Anjou 2000 - 2002 FORMATION ET MISE EN PLACE DE CHANTIERS D'AMELIORATION CONTINUE : SMED,GRP, 5S, QRQC, MSP...

  • THYSSENKRUPP SOFEDIT AMILLY (45) - RESPONSABLE D'EQUIPE EMBOUTISSAGE

    1998 - 2000 MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 60 PERSONNES

  • SYSTEM SA. VILLENEUVE SUR YONNE (89) - RESPONSABLE D'ATELIER

    1992 - 1998 MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 30 PERSONNES
    CONCEPTION (MISE A PLAT AVEC LES PLANS CLIENT OU DESSIN DE DESIGNER) ET REALISATION DE PROTOTYPES
    PROGRAMMATIONS ET REGLEGES DE POINCONNEUSES ET PLIEUSES A CN
    TRAVAIL SUR AUTOCAD
    DEPANNAGE ET MAINTENANCE DES MACHINES D'ATELIER

  • TUBAUTO - TECHNICIEN METHODE ATELIER EMBOUTISSAGE

    1991 - 1992 MISE EN PLACE AMELIORATION CONTINUE: PRODUCTIVITE, QUALITE, SECURITE

  • TUBAUTO - RESPONSABLE D'EQUIPE EMBOUTISSAGE

    1989 - 1991 MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 15 PERSONNES

  • Tubauto (Faurecia) Nogent sur vernisson (45) - Technicien d'atelier EMBOUTISSAGE

    1988 - 1989 MISE AU POINT D'UNE PRESSE TRANSFERT ET D'UNE GAMME D'OUTILS

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Réseau