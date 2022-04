Je suis à la recherche d'un Responsable commercial sur les régions Ile de De France/ Nord et Normandie. Si vous avez des connaissances en Vannes et fluides, un bon niveau d'Anglais, une capacité à travailler en home office. N'hésitez pas à me contacter. jean-michel.philippe@ham-let.com



Né en Juin 1961, j'ai toujours vécu dans la région de Lyon mais mes différents jobs m'ont fait beaucoup voyager en France et en Europe.



Après des études techniques mécaniques je trouve un premier poste dans un laboratoire de recherche. Je m'oriente ensuite rapidement sur une fonction commerciale à vocation technique, au travers de trois entreprises différentes ma carrière évolue de commercial à directeur de service. Je travaille depuis 26 ans dans le commerce industriel.

Mon dernier poste au sein d'une équipe européenne de directeur grands comptes m'a permis de développer mon niveau d'anglais. Les deux postes de direction que j'ai occupé me donnent une vision plus globale de l'entreprise.

Mes compétences sont multiples, managériales technique et commerciales, de caractère sociable, empathique et patient, j'aime diriger des équipes, les valoriser en les menant au succès. Ma devise est: un homme motivé en vaut cent!



Je dirige aujourd’hui les activités de la société Ham-Let en France; fabriquant de vannes et raccords (doubles bagues) d'instrumentation.



Mes compétences :

Grands Compte

Développement commercial

Management

Centre de profit et business unit

OEM

B to B

Management commercial

Distribution spécialisée

Industrie

Business developpement

economic management

Strategic development

Relationship management

Mechatronics

Manage human resources

Change management - Negotiation

Business Development