Jean-Michel PHILIPPON

PHILIPPON

Jean-Michel





Depuis 2003 chargé de mission auprès de la Direction de Veolia Eau.





FORMATION



Licence en droit public 1974

Licence d'histoire 1977

D.E.S. Droit Public 1975

D.E.A. Sciences Politiques 1975

Diplômé de l'I.E.P. Paris (Service Public) 1975





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



1979 – 1989 : J'ai été pendant une dizaine d'années attaché commercial puis conseiller commercial à la DGTPE - Ministère du Commerce Extérieur - (ex DREE) en poste au Mozambique et en Italie,

J'ai initié, géré et suivi les grands projets d'infrastructures (électrification du centre nord du pays à partir du barrage de Cahora Bassa ; voie ferrée de Nacala…). Par ailleurs, j'ai mis en place et géré les lignes de crédit françaises (plusieurs milliards de FF soit quelques centaines de millions d'Euros)



En Italie,. j'ai été pionnier au sein de l'administration en créant et dirigeant 3 cellules pilotes spécialisées dans le conseil en entreprises (conseil juridique, financier…) ; le secteur tertiaire (transports, hôtellerie, distribution…), et la création de filiales (je suis à l'origine d'environ 250 filiales françaises en Italie).



1989 – 1995 : Fort de cette expérience, j'ai poursuivi l'activité dans le secteur privé en créant et présidant un cabinet conseil spécialisé dans le rapprochement d'affaires et les fusions-acquisitions (Milan, Italie). J’ai eu, notamment comme clients : Usinor-Sacilor (Nozal filiale de commercialisation de l’acier) ; le groupe Besnier ; le groupe Perrier ; AeroNord ; E.B.S. (European Business School) pour laquelle j’ai réalisé l’ouverture clé en mains de la filiale italienne ( étude de faisabilité + création de l’école )...Ma structure comprenait 4 salariés plus une quinzaine de consultants externes spécialistes de marchés. Je réalisais un C.A. moyen annuel de 1,3 M€





1995 – 1997 : Pour des raisons personnelles, je suis rentré en France pour devenir conseiller technique auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ville et de l'intégration. J'ai contribué à la réflexion, préparation et rédaction du Pacte de Relance pour la Ville (1996). J'ai, par ailleurs, procédé à la réorganisation et la redéfinition des missions de l'O.M.I. (Office des Migrations Internationales) du F.A.S.T.I.F. (Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles) et de la D.P.M. (Direction de la Population et des Migrations)…



1998-2003 Suite au changement de gouvernement en 1997, j'ai intégré le groupe Veolia (à l'époque Vivendi) en tant que Chargé de mission puis Directeur Général adjoint de SEURECA (filiale "ingénierie à l'international" de Veolia Eau) en charge de la stratégie et du développement.

Responsable des rapports avec les institutionnels (DREE, AFD, BIRD, BERD, Banques de développement ; organismes professionnels Medef ; Syntec) des responsables politiques locaux (Présidents, Ministres, maires…) et de leur procédure de financement (Fasep, protocoles, fonds fiduciaires du Trésor…), de la communication interne et externe, de la définition de la politique commerciale de l’entreprise.

Entre 1998 et 2003, Seureca est passé de 7 personnes et 1,1M€ de C.A. à 75 personnes, 3 filiales à l'étranger et 12 M€





LANGUES



Français (langue maternelle) ; Anglais, Espagnol, Italien, Portugais (courant). Capacité à négocier dans ces 5 langues au plus haut niveau.







Mobilité géographique totale .





DISTINCTION : Nommé Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 2001.

Depuis le 01/01/2014 Chevalier de la Légion d'Honneur au titre du commerce extérieur



Mes compétences :

Afrique

COMMERCE

Commerce extérieur

Négociations

Stratégie

Développement commercial

Marketing

Communication

Conseil

Management