Jean-Michel PHILIPPON

Fils d’entrepreneur, j’ai décidé, après des études de management et de marketing, de diriger l’entreprise familiale.

Durant plus de vingt ans ce fût une vie riche en expériences et en apprentissages.

Ce fût aussi un terreau exceptionnel de développement de mes compétences relationnelles avec mes collaborateurs et de mes aptitudes managériales avec mes équipes.



Après avoir cédé mon entreprise à un groupe national, j’ai voulu repartir vers la création ou la reprise d’une entreprise. C’est en me projetant dans cet avenir et dans ce qui m’avait passionné durant toutes ces années, que j’ai découvert le coaching en entreprise. Une rencontre avec Vincent LENHARDT m’interpelle et m’attire vers sa formation au coaching. A partir de cet instant, je cerne ce qui m’avait manqué en tant que Dirigeant et je décide de suivre d’autres formations, principalement celle de Coach d’équipe dispensée par Serge ESKENAZI.



C’est en 2010 que je décide de mettre mon expérience de Dirigeant et mes compétences de Coach au service des entreprises et des organisations en créant le cabinet INITIUM Coaching.



Mes convictions : Derrière la performance des chiffres réside toujours la performance des hommes.

Ma mission : Le développement des compétences et des comportements managériaux.



Votre management est fragilisé par le contexte actuel.

Vous passez trop de temps à régler des dysfonctionnements.

Les formations au management n’ont pas répondu à vos réels besoins.

La compréhension des relations humaines n’est pas claire pour vous.

Les liens avec vos collaborateurs et vos équipes vous échappent.

Votre comportement ne vous semble pas toujours ajusté à la situation.

Vos équipes n’atteignent pas le niveau de performance collective attendu.

Vous savez que toute réussite est avant tout une réussite humaine.

Vous désirez manager en combinant exigence et bienveillance.



Je peux vous accompagner



http://www.initiumcoaching.com/



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Formation

Management

Marketing