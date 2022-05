Pierre-François CAVATORTO

Fort d'une expérience de vingt neuf ans dans la prestation de services et les ressources humaines j'ai acquis une expérience plus particulièrement tout au long de ma carrière sur trois axes :

-le business de développement ,détecter ,négocier et conclure les ventes au prés de sociétés intermédiaires régionales ou de grands comptes .

-le recrutement et le management d'équipe sélectionner ,encadrer et faire évoluer des équipes de collaborateurs.

-le management de centre de profit .,piloter le chiffre d'affaires et la rentabilité du son Business unit .



Motivé et enthousiaste ,je recherche un poste d'encadrement dans le développement commercial au prés de PME sur la région PACA .



Mes compétences :

dynamique

Empathique

Entrepreneurial

Fédérateur

Fiable

Entrepreneuriat