Jean-Michel PICAZO

Oréade est une structure sous statut associatif, qui propose une large gamme d’activité dans le domaine de la relation d’aide, de la formation, du bien-être du corps et de l’esprit. Elle héberge le « Centre Odyssée Bien-Être » qui regroupe des professionnels de la thérapie et relation d’aide, des formateurs, des animateurs de stages, et un praticien en massages bien-être et énergétique. Notre structure œuvre ainsi depuis plus de dix ans années à l’amélioration du bien-être individuel et collectif.

Fort de cette expérience, notre équipe de thérapeutes, formateurs, animateurs et praticien en massage propose depuis septembre 2015, un programme d’activités pluri-thématiques et complémentaires, intitulé “Odyssée…“, avec :

- de la thérapie systémique familiale, de la psychothérapie pour couple et individuel,

- du développement personnel et relationnel avec une approche corps/esprit (massage, tantra, chakradance, formation massage…),

- des formations d’orientation systémique et humaniste, en intervention systémique, en communication et encadrement, sur le développement personnel et relationnel, le bien-être au travail.

Durant l’été 2016, nous avons étoffé notre offre et notre équipe, avec de nouveaux thérapeutes humanistes, ainsi que des animateurs et formateurs, pour oeuvrer aux côtés des thérapeutes et formateurs systémiciens.



Mon approche du “bien-être”

Le “bien”-“être” est, en général, l’état d’une personne permettant le bon fonctionnement de son activité psychique (le mental) et somatique (le corps). Il s’apparente donc à une bonne santé physique (satisfaction des besoins primordiaux du corps) et psychologique (perceptions subjectives ou satisfactions personnelles diverses, financières, professionnelles, sentimentales).

Le bien-être est un “sentiment général d’agrément, de plaisir, d’épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et/ou de l’esprit“. Il est dit “qu’un état de bien-être permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire de son mieux au travail, en famille et en société. C’est donc une manière ainsi d’atteindre ou de tendre vers la réalisation de soi, l’harmonie avec soi et les autres.

Ces réflexions autour des postulats du bien-être, et des techniques d’accompagnement d’un individu à agir sur son bien-être et à améliorer sa relation aux autres, m’ont conduit à proposer des activités mêlant les « affaires du CORPS » (le toucher, les émotions, l’intuition, le mouvement, la sexualité, la conscience corporelle…) et le « domaine de l’ESPRIT » (la pensée, le mental, la communication, la créativité, la spiritualité, l’inconscient collectif…).



Pourquoi ce concept de “l’Odyssée” ?

Le tryptique “corps, esprit, parole” constituent ainsi le socle de nos activités vers une évolution de l’individu, un éveil personnel, un changement comportemental et relationnel. L’âme et le coeur des hommes et des femmes s’en trouvent profondément nourrit et enrichit, comme après le retour d’un voyage, d’une “Odyssée” parsemée d’aventures intérieures, d’introspection et de connaissance de soi, de partages intellectuelles, d’expériences émotionnelles, de rencontres avec soi-même, avec l’autre.

Cette Odyssée propose un voyage aux confins du bien-être, au cœur de soi, en quête de connexion à l’autre. Un voyage initiatique à la rencontre de la thérapie (familiale, conjugale, individuelle), de la formation (professionnelle ou personnelle), de l’approche psycho-corporelle (massage bien-être et énergétique, voie du tantra, danse-thérapie et énergie (chakradance TM)).



Site Web : https://odyssee-bienetre.com/



Mes compétences :

Thérapie individuelle

Thérapie de groupe

Bien être

Hypnothérapie

Analyse Transactionnelle

Programmation Neuro Linguistique

Développement personnel

Intervention Systémique des Organisations

Thérapie Systémique Famille et Couple