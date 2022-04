Jean Michel PLATEN

Sonneur de cornemuse Ecossaise depuis 1969, ex membre de groupes de 1ère catégorie en Bretagne, j' ai concouru et été primé en cornemuse solo

Je réside en Rhône Alpes depuis 1986, où j'ai participé à maints événements culturels

Ai participé à de nombreux évènements basés sur la culture Celtique

Etant conscient de mes compétences en ce domaine, et désirant les transmettre, j'ai créé un atelier et j'enseigne la cornemuse Ecossaise depuis 1997 sur Lyon et Villeurbanne

J'anime également des conférences sur l'histoire de l'instrument

" Histoires de cornemuse " devant tous publics

Etant retraité depuis Octobre 2010, mon activité musicale occupe une plus grande partie de mon temps

J' ai déménagé d'Annecy où j'ai vécu plus de 27 ans ( si bel endroit ) pour m'installer sur le secteur Lyonnais en Novembre 2013, afin de développer mon activité musicale

C'est pour moi le prolongement actif de ma vocation musicale traditionnelle, en tant que formateur, que musicien concertant et animateur d'événements privés et publics



Mes compétences :

Enseignement musical