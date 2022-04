Jean-Michel PLAYS

Auto-éditeur du livre "Vécu d'un marin pêcheur de La Rochelle".

Issu d'une famille de marin pêcheur, l'appel de la mer est plus fort,il embarque à l'âge de 11ans comme passager à la pêche hauturière .Après avoir été à l'école des mousses pendant neuf mois ,il embarque comme mousse a l'âge de 14ans sur les grands chalutiers de La Rochelle.Il va passer ses brevets de commandement en 1970 et commencer a commander deux ans après. Il devient armateur quelques année plus tard. J-M Plays au mois de mai 1948 à Tasdon ,Quartier de La Rochelle, il n'est pas écrivain mais après un vie mouvementée dans le golfe de Gascogne par tous les temps ,il se devait de laisser un récit sur son métier .Un très beau résumé de 37ans sur la mer dont 26ans de commandement sur ses deux chalutiers à la pêche Hauturière