Jean Michel POC

Ma valeur ajoutée, je l 'apporte grace a un cursus un peu moins classique puisque j'ai passé les 8 dernières années à travailler intensément pour des multinationales dans le secteur software. Je parle couramment anglais en conversation courante mais surtout Business puisque j'ai eu l' opportunité de m' occuper de grands comptes pour le Benelux et Europe de l 'Est et bien sur marché francais.

Liant un Profil Commercial, technique en software et une vision a l 'international qui me distinguent des autres candidats, j ' éprouve aujourd' hui une trés forte motivation à revenir travailler sur le marché français et je suis confiant sur mes capacités a adapter mes compétences au sein de tout type d' organisation et secteur.







Mes compétences :

Créativité et succés

Gestion de projets avec cycle de vente complet

Dispose de l’esprit Business à l’ Anglo Saxonne

Atteint les objectifs assignés