Jean Michel POLICAR

Après 12 années en entreprise au sein du Tim Thom (Thomson - TCL), je crée mon studio en 2007, avec l'envie d'investir de nouveaux territoires. C'est la rencontre avec le groupe Fournier, fabricant français de mobilier de cuisines et salles de bains qui sera décisive dans cette démarche vers l'indépendance, suite au succès rencontré par le meuble Image d'O - prix du design Ideobain 2006.

Mes "matériaux" sont à la fois l'individu, ses comportements et ses aspirations, l'entreprise, ses valeurs et son savoir faire, l'économie, l'art contemporain.

Je crée des produits et partage la réflexion sur l'innovation dans les domaines des biens de consommation :

*Salle de bain - Delpha + Mobalpa - groupe Fournier

*Cuisine - Pérène - groupe Fournier

*Bain - Oxame, TES

*Technologies - Microoled+Optinvent

*Luminaire - Ligne Roset

*observation des tendances (avec Patrice Duchemin, sociologue) - RATP



Mes compétences :

Design produit

Architecture d'intérieur