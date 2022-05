Mon domaine : la communication et/ou le multimédia. Et plus précisément, je vous propose mes compétences en gestion de projets, mais aussi expertise, audit et consultance.





Communicante



Je peux définir et mener à bien des actions ponctuelles ou une stratégie globale de communication pour vos clients. J’aime rédiger du contenu et je peux établir une ligne éditoriale pour tout support. Capable d'animer ou d’intégrer une équipe, ou encore de travailler seule selon vos besoins, je souhaite mettre mon aisance relationnelle à votre service.





Créative et curieuse



Je maîtrise les logiciels de création multimédia (vidéo, image, texte et son) et leur intégration dans un produit en ligne. Je suis à même de prendre des photos, de filmer et de produire un montage vidéo afin d'illustrer et de promouvoir vos projets. Sans cesse intéressée par de nouveaux sujets et de nouvelles techniques, j’aime me remettre en question et apprendre toujours plus.





Connectée



Je sais associer les réseaux sociaux à une stratégie de communication et je m'intéresse aux enjeux de la communication web - référencement, visibilité, e-réputation - et aux problématiques de l'ergonomie et de l'accessibilité sur Internet.





Volontaire et disponible



Mon engagement dans chaque projet est une force. Bien qu’en poste actuellement, je peux me libérer rapidement si une opportunité se présente. Convaicu (e) ? Contactez-moi !



Mathilde Policard



Mes compétences :

Gestion de projets

Création multimédia

Rédaction

Communication

Montage vidéo

Journalisme