Marilyne RODRIGUES

Issue d'une formation dans les technologies de l'information et de la communication, je me suis spécialisée dans les métiers de la documentation et de l'animation Internet.



J'ai par la suite évolué en tant que Webmaster pendant une dizaine d'années. J'ai fait vivre plusieurs sites internet, tant au niveau du contenu textuel et graphique que du référencement.



Afin d'enrichir mon profil, j'ai repris un DU de professionnalisation qui m'a permis de me spécialiser en infographie et webdesign.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Emailing

Création de contenus

Archivage

Catalogage

Adobe Photoshop

Webmarketing

Réseaux sociaux

Webmaster

Référencement naturel

SEO

Rédaction web

Magento

Adobe Lightroom

Bulletinage

PMB