Jean-Michel PONCET

J'ai 57 ans et j'anime le Cabinet AdC... comme Accompagnement du Changement (et Accélérateur de Croissance !) Grâce à mon métier, je permets à mes clients de franchir un cap délicat dans leur mission ou leur parcours professionnel.



Certifié CT© 2007 et habilité Syntec 2011, j'ai accompagné plus de 450 cadres depuis plus de 10 ans, notamment en Outplacement.



J'épaule mes clients dans la clarification de leurs enjeux et l'impulsion de leur projet professionnel en m’appuyant sur leur dynamique motivationnelle interne. J'aide aussi des équipes à coopérer (notamment des Associés).



Dans mon parcours, j'ai notamment dirigé pendant une décennie l’une des principales agences de communication Dauphiné-Savoie. Mes 35 ans de carrière m'ont permis de collaborer avec plusieurs centaines d'organisations différentes dans tous les secteurs d’activité.



Membre de l'Association Européenne de Coaching (EMCC), je me réfère à son code de déontologie (www.emccfrance.org). Je suis en démarche de développement personnel depuis 20 ans. J'ai un lieu de supervision et d'analyse de ma pratique. Mon Cabinet est indépendant et mes locaux (Crolles sortie 24 de l'A41 axe Grenoble-Chambéry) sont confortables et fonctionnels, je serais heureux de vous y accueillir prochainement.



Mes compétences :

Formation

Communication

Management

Coaching

Accompagnement au changement

Ressources humaines

Accompagnement