En charge du développement commercial de l'activité SAP de SOPRA Group sur la géographie Nord Est de la France , la Belgique et le Luxembourg.

Sopra Group recrute des SAP Practice Leaders

(ERP, SRM, SCM, CRM, IS RETAIL, IS Utilities , IS OIL, SAP BI)



La division Nord Est de Sopra Group renforce son pôle de compétences SAP. Cette entité SAP opère en Belgique, au Luxembourg et dans Nord et Est de la France.

En tant que SAP practice leader sous la responsabilité du Directeur Solutions SAP, vous prenez en charge le développement des équipes SAP de votre domaine. Vous supportez les équipes commerciales lors des avant vente et/où vous participez activement aux réponses aux Appels d’Offre. Vous assurez la production, la livraison des projets et des missions. Vous contribuez significativement à la croissance (effectifs et compétences) de votre practice et participez au recrutement des nouveaux collaborateurs.

Au-delà de la qualité de la production, vous êtes pro actifs et force de proposition afin de faire évoluer l’offre SAP de Sopra Group. Vous anticipez les besoins clients et identifier au sein des offres SAP les différentes opportunités. Vous collaborez activement avec les équipes commerciales pour optimiser la mise sur marché des offres.

Vous êtes basés indifféremment à Lille ou Bruxelles. Vous êtes mobile avec un excellent contact client. Nos opérations pourront vous amener à vous déplacer à l’international.

La taille du groupe et son positionnement dans les métiers du conseil et de l’intégration de système en Europe vous garantit des opportunités d’évolution de premier ordre.



Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à Mr Jean-Michel POTIER jmpotier@sopragroup.com



Compétences souhaitées



Le candidat sera responsable de la définition de la roadmap de son domaine.

(identification des sous-processus à maitriser, plan de formation, plan de recrutement, sensibilisation des équipes commerciales…)

En collaborant avec les clients de Sopra Group, il comprendra les besoins business lié à son domaine (ERP, CRM, SRM, SCM, IS RETAIL, IS Utilties)

Il sera en mesure de piloter et conduire des workshops au sein des projets et rédigera les documents de spécifications générales, spécifications détaillées.

Il aura un minimum de 5 ans d’expérience dans son domaine avec un rôle de Business Analyst. Il aura démontré des références d’implementations réussies dans des organisations de renom et de taille significative.

Il maitrisera le français et l’anglais. Le néerlandais est un plus.

Le néerlandais est obligatoire pour le candidat IS Utilities.



Autres qualités recherchées :

Sens de l’efficacité

Sens poussé de l’organisation.

Forte implication.

Une bonne gestion du temps et du stress.

Sens des priorités.

Pragmatisme.

Capacité à respecter les engagements : Qualité, Coût et délai.



Sens de la communication

Maitriser la communication écrite et Orale

S’adapter à l’environnement, aux interlocuteurs, aux situations

Partager l’information et le savoir

Contribuer à l’harmonie au sein des équipes



Flexibilité et Adaptabilité

Capable d’écouter et d’apprendre.

Positif en toute circonstance.



Sens du collectif

Sens de l’éthique

Esprit d’équipe

Bonne écoute

Partage avec les autres



Créativité et Sens de l’initiative

Sens de l’innovation

Visionnaire

Pro actif

Capacité à transformer les choses et d’Imaginer des solutions nouvelles

« To think out of the box”



Mes compétences :

ERP

ERP SAP

JDE

Management

Oracle

SAP