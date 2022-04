Jean-Michel POU

Passionné de métrologie et de statistiques, je suis depuis plus de 20 ans en quête d'une vérité en ce domaine ...

Un parcours iconoclaste : Technicien d'étalonnage, responsable d'accréditation COFRAC, créateur d'entreprise (Delta Mu), Directeur Général Délégué d'un leader du marché ... Une vie professionnelle consacrée à ce métier si mal connu !



Et comme la vie ne se limite pas à l'industrie en général et la métrologie en particulier, je lance en cette année 2019 une startup dans le domaine de la revitalisation du commerce de centre-ville... A suivre !



Mes compétences :

Statistique

Métrologie

Normalisation européenne