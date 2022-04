Jean Michel PRATESI

Après 20 années d'expériences dans l'industrie micro-électronique, et une bonne connaissance des rouages de l'entreprise , j'ai abordé une reconversion axé sur le Zen, le bien-être , la gymnastique bio-dynamique et la méditation. je propose des interventions dans votre organisation afin de vous accompagner dans :

- la gestion de conflit,

- la gestion du temps,

- Gestion des Troubles Musculo-Squelettique TMS

- le team building,

- le self management,

- l'amélioration de productivité (Theory Of Contraints TOC)

- le coaching personnalisé

Intervention sur site, ou en séjour aventure en corse, désert marocain ou toutes autres destinations de votre choix.



