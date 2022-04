Jean Michel PRUDENT

Mesdames et Messieurs les recruteurs,



Vous devez trouver pour vos clients une main d’œuvre efficace, fiable et de confiance ; mon profil pourrait être une des clés d’efficience dans la réussite de votre mission.

Mon avantage? L’enrichissement professionnel de 28 ans de terrain dans l’industrie à plusieurs postes clés.

J’y ai acquis de nombreuses compétences, dans des domaines divers et variés.



J’ai 56 ans et c’est grâce à cet âge que j'ai aujourd'hui l'expérience nécessaire aux PME ou TPE.

Enfin surtout celle visant l’excellence car, à vrai dire, les autres ne m’intéressent pas.

Alors si vous êtes dans cette taille-là, orienté excellence, performance, service client… mais que vous n’avez pas les moyens d’investir dans une équipe pluridisciplinaire ou armada de consultants, je peux vous être utile, grâce à mes nombreux domaines de compétences.



Ma nouvelle vie professionnelle doit se poursuivre encore plus de 10 ans, au minimum.

J’aimerais mettre cette longue période à votre disposition.

J’aimerais lier nos futurs grâce à une collaboration active et durable.

Je veux tout donner à l'employeur qui mesurera la valeur ajoutée apportée par mon expérience.

J’ai encore et toujours les capacités d’investissement pour la société qui me fera confiance.



Ne m’écartez pas de votre cœur de cible sans avoir analysé, dans le fond, l’intégralité de mon cv.

J’ai quitté le monde de l’industrie depuis presque 6 ans et je sais que cela vous j’effraie.

Ce temps investit à la création de mon entreprise n’a pas porté ses fruits.

La réflexion m’a permis d’analyser mes erreurs et j’en retiens ce point positif.

Ce temps m’a également permis d’accroître encore mes domaines de compétences.



Rebondir professionnellement est pour moi vital pour retrouver une place honorable dans la société. Je dis honorable car être sans emploi ne l'est pas, du moins pas à mes yeux.

Je choisi de le faire dans ce créneau d’entreprises, PME, TPE, qui est celui que je connais le mieux.

Depuis 6 ans j’ai gardé le rythme sain de la vie active, pour au moins ne pas perdre ce repère-là.



Vous savez, Madame, Monsieur le recruteur qui me lisez, avoir en soi les capacités de participer activement à l’excellence d’une entreprise et voir jour après jour qu’elles sont inutilisées, c’est une torture de chaque seconde très difficile à vivre.



Permettez-moi de vous rencontrer lors d’un entretien.

Vous pourrez ainsi juger, en face à face, de mes réelles motivations.

Mieux informé, vous déciderez, en connaissance de cause, si envisager ma candidature est utopique.



Respectueusement,



Jean Michel PRUDENT



Mes compétences :

Echantillonnage

Respect des procédures

Gestion du stress

Intégrité

Rigueur

Conception-rédaction

Norme ISO 9001

Rédaction technique

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité industrielle

Qualité client

Sécurité au travail

Industrialisation

Audit qualité

Contrôle qualité

Optimisation des process