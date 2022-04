Jean-François MAQUESTIAU

La ligne de service MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT c'est 50 Cabinets de recrutement et 250 Consultants répartis France entière.



Au sein du cabinet de Beauvais, mon rôle est de faire le promotion de l'activité recrutement CDD, CDI, évaluation et de réaliser les prestations de recrutement de l'analyse du besoin jusqu'au suivi de la période d'essai des candidats recrutés.



Nos clients sont des groupes nationaux et internationaux, des PME, des TPE aux activités diversifiées.



Nous recrutons, en CDI, pour nos clients, des profils cadres (middle et top management), agents de maîtrise, techniciens, issus de secteurs variés: BE, Ingénierie, Tertiaire, Services, Comptabilité/Finance, Industrie, Logistique/Transport.



Vous êtes à l'écoute du marché et/ou en recherche de nouveaux collaborateurs, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ( jean-francois.maquestiau@manpower.fr).









Mes compétences :

Evaluation des compétences

Recrutement

Conseil RH