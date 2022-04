Jean-Michel RAGAUD

Entreprise du bâtiment en Pays Royannais

Réalisation de travaux dans l'habitat. Neuf et Rénovation



- Rénovation et amélioration énergétique du logement

- Electricité Générale neuf, rénovation et dépannage

- Automatisme de portail et porte de garage...

- volet roulant manuel et électrique

- Menuiserie PVC Alu Bois,

- Isolation, Cloisons sèches



Entreprise labellisée ECO ARTISAN depuis 2009, RGE (reconnu grenelle de l'environnement )



Label HANDIBAT Accessibilité et adaptabilité du Logement.



L'entreprise travaille en collaboration avec des artisans de confiance pour les travaux complémentaires dont vous aurez besoin (plomberie peinture maçonnerie couverture carrelage ...)



Mes compétences :

Electricité

Automatisme

Menuiserie

Cloisons Sèches