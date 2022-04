Jean Michel RALAISON

- Ayant une personnalité agile sachant faire preuve d'initiatives j’ai un intérêt sincère pour le conseil et l’accompagnement.



Les apprenants sont au cœur de mes préoccupations et leur satisfaction ma priorité. "Le monde change, les modes de consommation évoluent et les attentes des apprenants se modifient."



- J’interviens comme chargé de mission dans le cadre de la loi CAPE (Contrat d’appui au projet d’entreprise) je forme, j’accompagne et je renforce à la vente des créateurs et/ou porteurs de projet issus du domaine numérique,



Création d'une stratégie d'acquisition de new business : Générer une dynamique de leads commerciaux : construction d'un portefeuille de clients via un réseau propre, actions de prospection et développement de l'existant.



Force de proposition dans la construction du développement commercial, analyse de l'activité et mise en place de plans d'actions.



Accompagnement et suivi des clients / Vente conseil sur mesure / Construction d'offres commerciales.

Mise au point de méthodologie de technique de vente pour non commerciaux



- J’interviens aussi, au national comme à l’internationale comme consultant formateur indépendant dans la formation: (Pédagogie inversée, digital Learning, coworking, training mises en situation, séminaires urgence/ Hackathon, challenge inter groupes, utilisation des outils numériques d’animation, quizz, vidéo Learning, Serious Game, …) mon leitmotiv : apprendre au maximum en faisant !



Animation des formations en mode multimodal sur un ou plusieurs modules SI : en présentiel (sur site client), à distance, tutorat des apprenants, labellisation des formateurs métiers…



Expérience en tant que formateur auprès d’entreprise des services publics et de grands groupes nationaux : Bouygues Telecom, Carrefour, Afpa, Acticall, Eurapharma, SFR, Téléperformance, Pôle emploi, Orange business services, Afpa, Compagnie nationale des Commissaires aux comptes, Ordre des experts comptables…



Évaluation des sessions de formation, de la compréhension des objectifs pédagogiques



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Conduite du changement

Conseil aux entreprises

Animation des ventes

Pilotage de la performance

Pilotage d'équipe

Conception pédagogique

Management opérationnel

Alcatel VoIP

Animation de réunions

Commercial grands comptes

Formation interne

Prospection commerciale

Téléprospection

Gestion des litiges

Pilotage d'activité

Téléphonie mobile

Logiciel CRM

Voix sur IP

Administration des ventes

Gestion de la formation

Téléphonie professionnelle

Grande distribution

Protocole TCP/IP

Ingénierie de formation

Formation informatique

WAN

Accueil physique et téléphonique

Réseaux informatiques & sécurité

Architecture réseau Internet

Télécommunications

Animation de formations

Coaching Commercial

Vente directe

Ingénierie pédagogique

Marketing opérationnel

Téléphonie sur IP

Centre d'appels

Business development

Bureautique

Business Intelligence

Accompagnement commercial

Vente en cycle long en mode projet

Learning management system

Accompagnement de projet

Ethernet

